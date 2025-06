Etna: è crollato parte del cratere dopo l’eruzione di ieri

Ieri, lunedì 2 giugno, l’Etna è tornato a farsi sentire con una spettacolare ma violenta eruzione esplosiva, visibile da gran parte della Sicilia orientale e persino dalla Calabria. Virali i video che mostrano gli escursionisti in fuga, generando non poche polemiche sul web.

ETNA IN ERUZIONE – Riguardo quest’ultima eruzione, l’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia osservatorio etneo si è così espresso.: “Sarà probabilmente stato un flusso piroclastico derivante dal collasso di depositi vulcanoclastici rapidamente accumulatisi a bordo cratere, e in condizioni instabili”

Il flusso si è diretto verso la parete nord della Valle del Bove, senza superarne l’orlo, mentre il materiale fine prodotto — di colore rossastro — è stato trasportato dal vento fino a Cesarò (Messina) e Bronte (Catania), dove sono state segnalate ricadute di cenere.

Al momento, le colate risultano in raffreddamento e il tremore vulcanico è tornato su valori bassi, sebbene permangano lievi oscillazioni. Il centroide delle sorgenti del tremore è localizzato nell’area dei crateri centrali, a circa 2.500 metri di quota.

L’Ingv ha declassato l’allerta per l’aviazione (VONA) al livello verde, il più basso. “Nessun pericolo per la popolazione”, ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Nei prossimi giorni sono previsti rilievi sul terreno per mappare i depositi lasciati dalla colata piroclastica.

ATTIMI DI TERRORE – Tra le tante immagini sull’ultima eruzione del vulcano, sono divenute virale quelli che mostrano gli escursionisti in fuga. Alcuni di essi rallentano la fuga per immortalare l’esplosione, in pochi si fermano per filmare la scena. Non sono mancate le polemiche da parte di alcuni sindaci ei paesi sotto al vulcano e l’associazione italiana di Vulcanologia, secondo i quali i turisti non sarebbero dovuto essere in quota.