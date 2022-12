Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, nuove incomprensioni sui social: lui esce con una ex dama di Uomini e Donne?

Non c'è pace per i due ex coniugi, i quali se le sono mandate a dire tramite social. Lui, inoltre, sarebbe stato pizzicato con una ex dama di Uomini e Donne

Tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia le cose sembrerebbero essere più difficili del previsto. Gli ex coniugi non riescono a trovare pace, nonostante abbiano due figli piccoli in comune, Brando e Zeno. I due non sono riusciti a mantenere un legame pacifico e nel corso degli ultimi mesi hanno spesso discusso via social.

Nuove incomprensioni

L’ultima confessione di Francesca sembrerebbe aver mandato su tutte le furie Eugenio, il quale ha deciso di rispondere senza mezzi termini via social. Tutto è iniziato quando la Del Taglia ha rivelato ai suoi follower che la crisi con l’ex marito ormai durava da un anno. Crisi dovuta anche al lavoro di Colombo, ovvero il deejay.

Questa dichiarazione non è affatto piaciuta a Eugenio, il quale ha precisato sul suo profilo che non ci sarebbe stata alcuna crisi profonda e che il suo lavoro è sempre stato accettato dalla sua famiglia. Insomma, l’ennesima frecciatina e botta e risposta tra due protagonisti di Uomini e Donne che hanno fatto sognare i telespettatori.

Inoltre, pare che i due abbiano deciso di trovare un accordo senza l’aiuto di legali: “Abbiamo trovato accordo noi. Economicamente ognuno fa il suo, quindi non ce n’è stato bisogno”. Questo è quanto dichiarato da Francesca.

Eugenio Colombo e il flirt con una ex dama di Uomini e Donne

Non è tutto, perché se Francesca Del Taglia attualmente ha un nuovo compagno che le trasmette serenità, anche Eugenio potrebbe aver trovato un nuovo amore. Stiamo parlando di Pamela Barretta, ex dama del trono over di Uomini e Donne. La segnalazione è arrivata al portale Isa e Chia: pare che il deejay sia stato pizzicato in una discoteca di Monopoli mentre baciava con passione l’ex dama.