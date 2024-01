Eugenio Colombo, su Greta Rossetti: “Vorrebbe tornare con me? Vado a riprenderla”

Recentemente intervistato a Turchesando, Eugenio Colombo è tornato a parlare del suo rapporto con Greta Rossetti. È oramai noto il flirt che l’ex volto di Uomini e Donne ha avuto con la gieffina, terminato dopo il bacio tra l’uomo e Guendalina Canessa. Nonostante tutto, però, i due sono rimasti in ottimi rapporti e a parlarne è stato proprio il dj.

“Il nostro rapporto va oltre l’amicizia” – Ai microfoni del programma radiofonico di Turchese Baracchi, Eugenio ha confermato i rumor che tempo fa circolavano in rete. Quando ancora Greta e Mirko Brunetti stavano insieme, si era vociferato che ci fosse ancora del sentimento tra i due. Un sentimento che potrebbe non essersi ancora spento del tutto.

Parlando dell’inizio della sua love-story con la Rossetti, Eugenio ha raccontato: “Io e Greta ci siamo conosciuti a dicembre tramite social e il 10 gennaio ci siamo visti di persona, è stato un colpo di fulmine. C’è stata subito chimica, empatia, ci sentivamo tutti i giorni”. Durante quella breve storia, però, il dj si è trovato ad affrontare un momento davvero difficile che gli ha fatto capire di non essere pronto ad una relazione.

Nonostante la fine della loro love-story, i due sono rimasti in ottimi rapporti. Nel parlare di Greta, Eugenio Colombo ha rivelato che ciò che prova per lei è un sentimento che va al di là dell’amicizia:

“È un’amicizia ma va anche oltre, nel senso io e Greta ci capiamo con uno sguardo, io so quando Greta sta bene, lo sento dalla voce quando la sento al telefono, anche prima che entrasse ci siamo sempre sentiti. Ci siamo supportati. Difendevo la sua storia con Mirko perché li vedevo affiatati. Poi ho capito che sono troppo diversi. Greta ha bisogno di un uomo che le dia un po’ di leggerezza, la faccia sentire”.

Ad un certo punto la conduttrice ha fatto notare all’uomo che proprio poco tempo fa la Rossetti ha ammesso che vorrebbe tornare con lui. Davanti a questa notizia, Eugenio ha così commentato:

“Ha detto che vorrebbe tornare come me? Allora vado a riprenderla! Se potessi mandarle un messaggio le direi che mi ha fatto piacere la lettera che mi ha mandato. Mi ha scaturito dentro qualcosa di importante il fatto che le manco. Non so se come amico…Abbiamo una chimica che difficilmente riesci a trovare in una persona. Se me la trovassi davanti? L’abbraccerei e poi quello che succede lo vedremo. Se io le dico che ora sono uscito da quella situazione lei capirà subito. Non vedo l’ora di vederla. Sono sicuro che quando uscirà ci vedremo sicuramente”.