EUGENIO IN VIA DI GIOIA – conferenza stampa e presentazione di TSUNAMI

Il 29 Gennaio 2020 a Milano, presso la sede di Universal Music Italia, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione di Tsunami (forse vi ricorderete di noi per canzoni come), degli Eugenio in Via di Gioia. Il gruppo torinese è in partenza per il Festival di Sanremo e durante la chiacchierata i ragazzi hanno raccontato com’è nata l’idea del loro ultimo progetto che cerca di racchiudere in 15 tracce il loro percorso artistico.

Si sono soffermati sul packaging “vegano” del cd, sui contenuti extra che si possono scoprire attraverso un’app e la realtà aumentata. Si è parlato anche della copertina del cd, realizzata con materiali riciclati, un collage composto da moltissimi pezzetti di tanti giornali che sono stati poi assemblati da ILLO, uno studio di Torino che si occupa di grafica e video.

Alla domanda “Cosa vorreste che arrivasse a chi vi scopre a Sanremo e affronta il vostro disco?” Gli Eugenio in via di Gioia rispondono che l’album è il prodotto delle loro scelte accurate e l’obiettivo è quello di far emergere il loro percorso e i loro cambiamenti nel corso del tempo. Hanno cercato di costruire un poligono che permettesse di rappresentare tutte le loro sfaccettature. La scelta dei brani è stata influenzata parecchio da commenti, ascolti, feedback del loro pubblico che hanno in qualche modo contribuito a scegliere la tracklist di Tsunami. Ecco il link per poter preservare il cd.

Durante il Tour, che inizierà dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo, la band eseguirà eccezionalmente 35 brani, cioè la loro intera discografia. Questo perché questi concerti sono unici e realizzati con questa formula speciale che non si ripeterà.

Ecco qui le 4 date in cui si possono ascoltare gli Eugenio in Via di Gioia live:

10 Marzo 2020 – Teatro Concordia Torino

12 Marzo 2020 – Alcatraz Milano

15 Marzo 2020 – Estragon Bologna

16 Marzo 2020 – Atlantico Roma

La conferenza stampa procede con una versione live e improvvisata di Emilia, uno dei loro brani più significativi e si conclude con l’ascolto del brano di Tsunami, il brano che porteranno a Sanremo e che è stato prodotto da Dardust. Qui potete ascoltarla!