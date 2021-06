Euro 2020: dove vedere gli europei di calcio su tablet e smartphone

Il conto alla rovescia è ormai arrivato agli sgoccioli: siamo tutti pronti al calcio d’inizio di Euro 2020 dopo la lunghissima attesa dovuta al Covid. Gli europei di calcio prenderanno ufficialmente il via l’11 giugno e sarà proprio l’Italia ad inaugurare questa nuova stagione, disputando il primo match contro la Turchia. L’attesa è stata veramente altissima e lo si può notare dal grande entusiasmo dei tifosi, che hanno già iniziato a consultare i siti autorevoli per Euro 2020 in modo da capire quote e pronostici ed iniziare a fare le prime scommesse. Quello che però in moltissimi si chiedono adesso è dove poter seguire Euro 2020 in TV, ma anche in streaming su tablet e smartphone. Vediamo dunque come fare per non perdere nemmeno un match di questi europei di calcio. Vi ricordiamo comunque che se volete rimanere aggiornati su Euro 2020, nel sito ufficiale della UEFA trovate tutte le informazioni dell’ultimo minuto.

Euro 2020: le partite in chiaro e le esclusive Sky

Le partite degli europei di calcio 2021 saranno in totale 51: alcune saranno trasmesse in chiaro su Rai1 mentre altre saranno disponibili in esclusiva solo per i clienti Sky, che hanno un abbonamento che include il pacchetto Sport. La buona notizia è che i tifosi interessati a seguire solo le partite della nostra nazionale non saranno costretti a pagare, perché saranno 24 i match trasmessi in chiaro su Rai1 e in questi sono compresi tutti quelli disputati dall’Italia.

Per non perdere nemmeno una partita degli azzurri dunque sarà sufficiente accendere la TV e andare su Rai1, mentre per vedere tutti i match di Euro 2020 si dovrà avere anche un abbonamento a Sky Sport. Ricordiamo però che gli europei di calcio si potranno seguire anche in streaming, dal proprio smartphone, tablet o PC. Scopriamo come fare.

Euro 2020: come vedere le partite in streaming su smartphone e tablet

Come vedere le partite in streaming su smartphone o tablet? Tutto dipende dal match, perché mentre quelli che saranno trasmessi in chiaro si potranno vedere liberamente su Rai Play, per tutti gli altri sarà necessario avere un abbonamento a Sky Sport.

Per quanto riguarda Rai Play, è sufficiente collegarsi al sito web o scaricare direttamente l’applicazione per vedere comodamente da smartphone o tablet tutte le 24 partite trasmesse in chiaro sull’emittente televisiva nazionale. Coloro che invece vogliono godersi tutti i match degli europei di calcio e hanno un abbonamento a Sky Sport, possono vedere le partite in streaming sull’applicazione SkyGo che è disponibile per tutti i dispositivi mobili quindi PC, tablet e smartphone.

Ricordiamo, a coloro che non sono in possesso di un abbonamento alla pay TV, che su Rai 1 saranno comunque trasmessi tutti gli highlights delle 24 partite che andranno in onda in esclusiva su Sky. Sarà dunque possibile conoscere i risultati di ogni match in tempo reale, anche se non tutti si potranno visualizzare in chiaro sull’emittente nazionale. Ormai manca sempre meno al calcio d’inizio: siete pronti per assaporare questa nuova ed avvincente sfida tutta europea?