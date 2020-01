Euro 2020: se Zaniolo non recupera, chi sarà il trequartista dell’Italia?

Abbiamo usato il “se” nel titolo poiché è più una speranza che una costatazione poiché l’infortunio di Zaniolo non è certamente dei più leggeri: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale.

Una diagnosi da brividi che costringerà il talentuoso trequartista a forzare i tempi per poter essere convocato in vista di Euro 2020. Già, è proprio questo il punto: chi dovrà sostituirlo?

Lo diciamo in maniera netta: al momento non c’è nessuno in grado di sostituirlo come si dovrebbe. Roberto Mancini lo sa e ha già fatto intendere che vorrebbe replicare un ‘Totti-bis’, quando il 19 febbraio 2006 l’ex capitano giallorosso subì anch’egli un grave infortunio: frattura al livello del terzo medio del perone sinistro con associata lesione capsulo-legamentosa complessa del collo del piede sinistro.

Totti fece in tempo a ritornare per il Mondiale, Lippi lo convocò e sappiamo tutti come andò a finire. Anche perché il ct non replicò l’errore che commise Trapattoni che non convocò Baggio, infortunato qualche mese prima, per il Mondiale in Corea. Al di là di Moreno, non fu una buona scelta.

Ecco, memore dei due episodi – dal risvolto completamente opposto – Mancini vuole tentare fino all’ultimo di far entrare nella lista dei convocati anche Zaniolo. Anche perché sostituirlo sarà davvero complicato.

Al di là del fattore sportivo, non ci resta che fare gli in bocca al lupo a Nicolò!