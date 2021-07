Euro 2021, Kate Middleton e il gesto scaramantico che non ha portato bene all’Inghilterra

Nella giornata di ieri sono andati in onda due appuntamenti fondamentali per lo sport italiano: la finale di Wimbledon di tennis e quella degli Europei di calcio a Wembley. In entrambi i match la famiglia reale è stata presente, vediamo come sono andate le cose.

KATE MIDDLETON MADRINA DI WIMBLEDON – La Duchessa di Cambridge ha partecipato alla finale di tennis in qualità di madrina. Ha sfoggiato un outfit molto stiloso e come sempre ha salutato tutti con grandi sorrisi. Chiacchierando con l’ex tennista Marion Bartoli, la Middleton ha confidato che per la finale degli Europei il figlio George avrebbe voluto indossare la maglietta della nazionale, quella bianca con i tre leoni.

Tuttavia, la donna ha cercato di dissuaderlo poiché si trattava di un abbigliamento poco consono per un principe. La Duchessa, infatti, ha poi imposto al piccolo George lo stesso completo di papà William, tanto da portare alcuni scaramantici a pensare che questo gesto non abbia portato bene alla nazionale inglese.

COMPETIZIONE AZZURRA – La nazionale di Roberto Mancini, di fatti, ha vinto la competizione serale portando la coppa degli Europei direttamente a Roma. Tanta la rabbia e la tristezza degli inglesi, convinti di avere la vittoria in tasca.

In Italia si stanno diffondendo a macchia d’olio le immagini della famiglia reale felice per il primo gol dopo due minuti dall’inizio della partita e, successivamente, lo scatto che ritrae la delusione nei loro volti.