Europa League, Roma attesa dall’esame Braga: torna Dzeko dal 1′

La Roma di Paulo Fonseca attesa questa sera in portogallo sul campo del Braga, gara valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Il match sarà trasmesso su Sky Sport, calcio di inizio ore 18:55.

Fonseca si ritroverà di fronte il proprio passato, avendo allenato la squadra portoghese nella stagione 2015/2016, e non ha intenzione di fare brutte figure, conosce il valore dell’avversario e sa che servirà un risultato positivo già stasera per passare il turno.

Il tecnico farà qualche cambio, ma niente turnover massiccio come accaduto per le precedenti sfide in Europa League. La novità più importante riguarda il ritorno in campo di Edin Dzeko dal primo minuto, anche se la fascia di capitano sarà sul braccio di Cristante. In difesa out Smalling e Kumbulla, spazio dunque a Mancini, Cristante e Ibanez; in mediana Diawara al posto di Villar; sulla trequarti Pedro al posto di Pellegrini. Le probabili formazioni:

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Tormena, Raul Silva, Sequeira; Esgaio, Fransergio, Al Musrati, Borja; Horta, Galeno; Abel Ruiz. All. Carvalhal