Europa League, Roma-Shakhtar Donetsk: le probabili formazioni

La Roma di Paulo Fonseca sarà impegnata questa sera allo Stadio Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Calcio di inizio ore 21 e diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in chiaro su TV8.

Buone notizie per il tecnico giallorosso, che recupera Dzeko e Ibanez, entrambi saranno in panchina. In avanti confermato Mayoral, alle sue spalle la coppia Pellegrini-Mkhitaryan. In difesa Kumbulla titolare, con Smalling e Mancini a completare il reparto.

Negli ucraini il tecnico Castro si affiderà al consueto 4-1-4-1, con Tete, Marlos, Maycon e Taison alle spalle della punta Moraes. Le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Trubin; Dodò, Kryvtsov, Vitao, Ismaily; Patrick; Tete, Marlos, Maycon, Taison; Moraes.