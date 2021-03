Europa League, Shakhtar-Roma: le probabili formazioni

La Roma di Paulo Fonseca si gioca il pass per i quarti di finale di Europa League, i giallorossi saranno di scena questa sera in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk, calcio di inizio ore 18:55 e diretta su Sky Sport.

La squadra capitolina è chiamata a gestire il 3-0 dell’andata, Fonseca conosce le qualità degli avversari e cercherà di tenere alta la concentrazione. Il tecnico, tuttavia, farà un po’ di turnover in vista del big match di domenica in campionato con il Napoli di Gattuso.

In porta agirà Pau Lopez; in difesa turno di riposo per Ibanez, rientrato nello scorso turno con il Parma dopo un problema muscolare; sulle fasce Bruno Peres farà rifiatare Spinazzola, mentre in avanti tridente tutto spagnolo con Pedro e Carles Perez alle spalle di Mayoral. Le probabili formazioni:

Shakhtar Donetsk (4-3-3): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Marcos Antonio, Maycon, Alan Patrick; Tete, Moraes, Solomon.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Mayoral.