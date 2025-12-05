Eurovision, Israele parteciperà nel 2026: alcuni Paesi protestano

Israele prenderà parte all‘Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a maggio a Vienna in Austria. Davanti a questa notizia, alcuni Paesi europei hanno annunciato che boicotteranno il contest musicale.

ISRAELE PARTECIPERÀ AL CONTEST – A decidere la partecipazione di Israele al programma è stata l’Unione europea di Radiodiffusione (Ebu), dove 738 hanno votato a favore, mentre 265 si sono espressi contro e 120 si sono astenuti.

Le proteste non si sono fatte attendere. La Spagna, l’Irlanda e i Paesi Bassi hanno annunciato che boicotteranno il contest. Ad aggiungersi a tale decisione, poco dopo, è stata anche la Slovenia. Islanda, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia hanno ammesso che potrebbero aderire al boicottaggio visto quanto sta accadendo a Gaza.

“Decisione che dimostra solidarietà” – Dopo la decisione dell’Ebu, il presidente israeliano Isaac Herzog ha così dichiarato: “Israele merita di essere rappresentato su ogni palcoscenico del mondo e mi impegno pienamente e attivamente per questo”.

Herzog ha poi proseguito: ”Sono felice che Israele partecipi di nuovo all’Eurovision e spero che la competizione continui a celebrare la cultura, il canto, l’amicizia tra le nazioni e la comprensione culturale transfrontaliera”.

Infine: ”Grazie a tutti i nostri amici che si sono battuti per il diritto di Israele a continuare a contribuire e a competere all’Eurovision. Sono stato felice di partecipare e di dare il mio contributo il più possibile. Questa decisione è un apprezzato gesto di solidarietà, fratellanza e cooperazione, che simboleggia la vittoria su coloro che cercano di mettere a tacere Israele e diffondere odio”.