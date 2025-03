Eurovision: Tommy Cash modificherà l’esibizione di Espresso Macchiato

Non si placano le polemiche attorno a Espresso Macchiato, il brano con cui Tommy Cash rappresenterà l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025. Nonostante le pressioni, Tommy Cash ha dichiarato in un’intervista all’agenzia Adnkronos che non cambierà le parole del brano, pur prevedendo alcune modifiche alla performance.

L’ESIBIZIONE ALL’EUROVISION – L’artista estone ha commentato le reazioni suscitate dalla sua canzone con il suo solito stile provocatorio: “Amo quando le persone reagiscono. Ancora meglio quando reagisce un intero Paese. Quando un governo reagisce, significa che c’è sentimento. E il sentimento è sempre meglio di nessun sentimento”.

Quanto agli stereotipi presenti in Espresso Macchiato, Cash ha ribadito che il suo intento non era offensivo: “Gli stereotipi sono pensati per essere decostruiti, ripensati, giocati visivamente e concettualmente. Musicalmente, ci sono solo stili e linguaggi con cui sperimenti. Non abbiamo fatto riferimento a nessuna traccia italiana quando abbiamo creato Espresso Macchiato, è venuto tutto dal cuore”.

Nonostante la controversia, il rapper ha voluto sottolineare il suo legame con il nostro Paese: “Amo l’Italia: i vestiti italiani, le auto italiane, le città italiane, l’arte italiana, l’architettura italiana, la gente italiana, il cibo italiano e, naturalmente, il caffè italiano”.

E ha aggiunto alcuni ricordi personali: “Ho navigato nei canali di una Venezia deserta di notte. Ho nuotato nelle spiagge di Capri. Ho visto la bellezza di Firenze con i miei occhi. Ho cavalcato tra i vigneti e le foreste d’Italia. Ho sorseggiato un caffè sul mio balcone a Positano, con vista sulla città, mentre il sole mi bruciava la pelle”.

Nonostante il clamore mediatico, Tommy Cash preferisce concentrarsi sulla sua partecipazione al contest: “C’è così tanto da fare per la preparazione dell’Eurovision e tutto il resto. Sono un uomo molto impegnato, non ho tempo per fermarmi e pensare al dramma”.

L’artista, dunque, resta fedele alla sua visione e alle sue provocazioni, lasciando che sia il pubblico a interpretare il significato del suo brano e della sua esibizione