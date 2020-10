Eva Henger e la figlia Mercedesz, le liti sono finte? Parla l’ex attrice

Eva Henger e sua figlia Mercedesz, non si parlano da ben dodici mesi. E’ spuntata, nelle ultime ore, la versione di un testimone che ha affermato di averle viste molto vicine a Roma. La versione di Eva, però, non è tardata ad arrivare.

LE LITI DI EVA HENGER E SUA FIGLIA MERCEDESZ – Mamma e figlia sono in lite da giusto un anno. Hanno fatto spesso, infatti, nei salotti di Barbara D’Urso, botta e risposta discutendo molto. La mamma di Mercedesz è arrivata persino ad affermare che il compagno attuale della figlia, l’ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Perracchi, aveva fatto violenza su sua figlia.

UN TESTIMONE SMENTISCE I LITIGI TRA MADRE E FIGLIA – E’ spuntato un testimone misterioso che si è rivolto direttamente a Dagospia. Il tutto è stato poi riportato dal sito online ‘Gossip e Tv’. Secondo questo presunto testimone le liti tra madre e figlia sarebbero tutta una finta, una farsa per raggiungere ancora più popolarità.

Pare che questo anonimo utente, abbia visto le due donne molto vicine in un ristorante della Capitale. Ha aggiunto, tra le altre cose, che tra di loro non sembrava esserci alcun segno di astio. Anzi, al contrario, erano talmente vicine da abbracciarsi e baciarsi senza alcun tipo di problema.

LE DICHIARAZIONI DI EVA HENGER – Come abbiamo precedentemente accennato, non sono mancate le dichiaraizoni di Eva Henger, la quale ha affermato che dal 28 Agosto si trova in Ungheria poiché il ministro Orban ha chiuso le frontiere dal primo Settembre. Non avrebbe, dunque, potuto trovarsi in Italia. Dunque, l’affermazione che si trovasse a Roma con la figlia sarebbe del tutto falsa, quale sarà la verità?