Evasione e truffa: il presidente della Juventus va verso il patteggiamento. Elkann paga 183 milioni

Il presidente della Juventus Gianluca Ferrero si trova nei guai, tanto che starebbe pensando di patteggiare. Intanto, John Elkann si è ritrovato a dover pagare 183 milioni di euro

Si concludono le indagini?

Dopo oltre due anni di indagini, arriva una prima conclusione alle vicende legate all’eredità di Mariella Agnelli. La situazione ha visto indagati, tra i tanti, anche John Elkann che si è ritrovato a dover sborsare 183 milioni di euro, cifra che estingue il debito tributario – compreso di interessi e sanzioni – con Elkann che ha chiesto la messa a prova.

Intanto, Gianluca Ferrero ha chiesto di patteggiare le accuse di truffa allo stato e falsa dichiarazione, con quest’ultima legata al ritardo nella comunicazione alla Camera di Commercio della struttura societaria della holding “Dicembre.

La situazione

Ecco la situazione spiegata in maniera più dettagliata dai colleghi de “La Stampa”: “La Procura di Torino ha chiuso l’inchiesta sulla successione ereditaria di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli, morta nel febbraio 2019. Le indagini hanno riguardato Gianluca Ferrero, Urs Robert von Grünigen, John, Lapo e Ginevra Elkann e il notaio Remo Maria Morone. Al centro dell’indagine del procuratore aggiunto Marco Gianoglio e del sostituto procuratore Mario Bendoni la presunta residenza fittizia in Svizzera della contessa Caracciolo e l’omessa dichiarazione di una parte consistente del patrimonio. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la massa ereditaria non sottoposta a tassazione ammonta a circa un miliardo di euro. Accertati anche redditi non dichiarati ai fini Irpef per 248,5 milioni”.