Evelyn Miller, star online: “Ho una vagina per il lavoro e l’altra per la vita privata”

Sconvolgente la storia che arriva dall’Australia di una donna affetta da una rara patologia. Il suo nome è Evelyn Miller, ha 31 anni ed ha scoperto di essere affetta da una rara condizione fisica, l’utero didelfo.

Si tratta di una malformazione uterina che comporta la presenza di due distinti corpi dell’utero, due cervici e, in alcuni casi, anche la presenza di due vagine. Ed è proprio questa la storia di Evelyn Miller che ha imparato ad abbracciare la propria condizione fino a farne un lavoro.

In un primo periodo, infatti, ha lavorato come escort per poi sbarcare su OnlyFans con un account condiviso con suo marito. “Ho una vagina per il lavoro e un’altra per la vita privata. Le persone sono davvero curiose: adorano il fatto che io abbia due vagine. La piattaforma mi ha dato l’opportunità di sensibilizzare sull’utero didelfo. Tante donne mi inviano messaggi sulla loro condizione e sulle loro difficoltà. Sono davvero grate nel vedere qualcuno essere così aperto sul tema” ha dichiarato.

Insomma, una condizione sicuramente particolare che però non ha impedito alla donna di vivere una vita assolutamente normale e di dare alla luce due bambini nati tra il 2020 e il 2021, oltre che farne un vero e proprio lavoro e arrivare a guadagnare ben 12mila dollari a settimana.