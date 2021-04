Everton, Ancelotti allontana Koulibaly: “In difesa siamo già coperti”

Da tempo in quel di Napoli si parla di una possibile cessione di Kalidou Koulibaly. Nell’ultimo periodo in particolare insistenti voci volevano il difensore senegalese tornare a lavorare sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti, approdando dunque all’Everton.

A liquidare però i vari rumors ci ha pensato lo stesso tecnico ex Napoli, il quale in una conferenza stampa pre-partita ha parlato così dell’argomento.

“Onestamente, ho molti bei ricordi di Koulibaly. Un bravo giocatore, un bravo ragazzo, un amico. Ma la nostra squadra, in quel ruolo, è davvero ben coperta perché abbiamo 4 difensori centrali giovani, con molto talento e caratteristiche diversa tra loro. In quella posizione siamo coperti per il futuro“.

Conoscendo Carlo Ancelotti, appare molto difficile che si tratti di un bluff. La pista Everton per Koulibaly è così da escludere, ma non è detto che il roccioso difensore rimanga ancora in azzurro. De Laurentiis ha fatto più volte capire infatti che, a fronte di un’offerta congrua, qualsiasi calciatore può andar via.

Anzi, il presidente del Napoli è apparso anche rammaricato per non aver venduto i propri pezzi pregiati a tempo debito, incappando così in pesanti svalutazioni. Il caso di Allan ne costituisce un ottimo esempio, ma anche lo stesso Koulibaly due stagioni fa valeva quasi il doppio del suo attuale valore.