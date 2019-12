Everton, Ancelotti vuole fare le cose in grande. Dall’Inghilterra: “Ha chiesto due giocatori del Napoli”

Carlo Ancelotti non ha perso tempo e dopo essere stato esonerato dalla SSC Napoli, ha già trovato una nuova squadra: l’Everton. Al mister azzurro l’esperienza non proprio positiva sulla panchina azzurra e l’esonero non hanno rovinato un curriculum di tutto rispetto che negli anni lo ha portato a vincere ben tre volte la Champions League.

Pur di mettere sotto contratto l’ex allenatore del Napoli, la società inglese ha offerto a Carlo Ancelotti un contratto da vero top manager fino al 2024. In Inghilterra, l’ex mister azzurro potrebbe puntare a guadagnare addirittura 12 milioni di sterline ogni anno. La cifra, però, sarebbe legata al raggiungimento degli obiettivi.

Nella sua nuova esperienza, mister Ancelotti avrebbe già fatto due richieste di mercato: Kalidou Koulibaly e Piotr Zielinski. Il polacco, infatti, è un vero e proprio pupillo dell’allenatore e non a caso, durante l’avventura a Napoli, è stato uno dei calciatori più utilizzati da parte dell’ex allenatore di Milan, Real Madrid e Napoli.

Kalidou Koulbaly, invece, è ormai considerato uno dei migliori difensori centrali al Mondo e durante l’esperienza in azzurro, Carlo Ancelotti l’ha potuto osservare da vicino per un anno e mezzo.

Ovviamente il mister di Reggiolo conosce le pretese di Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, infatti, non inizierà nemmeno a trattare per una cifra inferiore ai 160/170 milioni di euro. Per il solo Koulibaly, infatti, il presidente partenopeo rifiutò un’offerta di circa 100 milioni di euro. Sarà difficile, quindi, giungere ad un accordo tra il presidente e l’ex allenatore del Napoli sulla cessione dei due titolarissimi partenopei. Tuttavia, i club inglesi hanno una disponibilità economica davvero importante.