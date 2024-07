Everton interessato a Jesper Lindstrom: trattative in corso con il Napoli

L’Everton sta puntando su Jesper Lindstrom per la prossima stagione. Secondo il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club inglese avrebbe già avviato le trattative con il Napoli per l’esterno danese.

Il club azzurro sarebbe disposto a considerare la cessione del giocatore in caso di una buona offerta, anche in virtù del fatto di voler fare nuovi acquisti.

Necessità di sbloccare le uscite

Recentemente, si è discusso molto della necessità del Napoli di liberare spazio nel reparto offensivo per procedere con nuove operazioni di mercato. In particolare, il club azzurro ha manifestato interesse per Mason Greenwood, giovane talento del Manchester United nato nel 2001, che è vicino a un trasferimento al Marsiglia.

Tuttavia, per poter concretizzare questo affare, il Napoli deve prima riuscire a cedere almeno un giocatore nel reparto attaccanti, molto affollato al momento. Jesper Lindstrom potrebbe essere il prescelto per questa uscita, aprendo così la strada all’acquisizione di Greenwood.

Situazione di mercato

La situazione di mercato è dinamica, con il Napoli che cerca di bilanciare le uscite e le entrate per rafforzare la squadra. L’interesse dell’Everton per Lindstrom potrebbe rappresentare un’opportunità sia per il giocatore danese che per il club partenopeo, permettendo a entrambi di soddisfare le rispettive esigenze e ambizioni per la prossima stagione.