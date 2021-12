Everton, Lucas Digne proposto al Napoli: anche l’Inter alla finestra

In casa Napoli va assolutamente comprato un terzino sinistro che possa sostituire Faouzi Ghoulam e che possa così alternarsi egregiamente con Mario Rui. Le idee di mercato non mancano, ma Cristiano Giuntoli sa bene di dover accelerare le operazioni per poter assicurarsi qualche acquisto di livello.

In tale contesto, un ottimo colpo potrebbe essere rappresentato dall’eventuale acquisto di Lucas Digne. Il terzino francese dell’Everton infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Twitter ufficiale, sarebbe stato offerto anche al Napoli.

Ecco il tweet ufficiale di Schira riguardante la notizia di calciomercato: “Lucas Digne può lasciare l’Everton a gennaio: non è più nei piani di Rafa Benitez dopo l’arrivo di Mykolenko. Il terzino sinistro francese è stato offerto a Inter e Napoli negli ultimi giorni”.

Il Napoli deve prendere un decisione alla svelta perché altrimenti potrebbe essere l’Inter ad approfittare della buona occasione di mercato. In quel di Milano infatti, come riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Aleksandar Kolarov sarebbe sul punto di partire a causa dello scarso minutaggio.

Tra i difensori centrali scalerebbe Federico Dimarco ed ecco quindi che un esterno mancino potrebbe fare molto comodo alla squadra allenata da Simone Inzaghi. Insomma, l’interesse di Napoli e Inter c’è ed è forte, così come è forte la volontà dell’Everton di vendere Digne.

Lucas #Digne can leave #Everton in January: he is not in Rafa #Benitez's plans after #Mykolenko's signing. The french left fullback has been offered to #Inter and #Napoli in the last days. #transfers #EFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 26, 2021