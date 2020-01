Everton, primi problemi in vista per Ancelotti ?

Dopo aver portato il Napoli agli ottavi di Champions, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di esonerare Carlo Ancelotti, il quale è approdato, di nuovo, in Premier League alla guida dell’Everton.

COME STA RENDENDO ANCELOTTI IN INGHILTERRA? – Nonostante un discreto avvio con due vittorie, e due sconfitte contro Liverpool, in FA Cup, e Manchester City, in campionato, Carlo non se la passa benissimo. Stando infatti a quanto rivela il Daily Mail, in Inghilterra si dice che Ancelotti all’Everton stia limitando alcuni calciatori, i quali dopo la sconfitta col Liverpool sarebbero anche rimasti a parlare con il loro allenatore in seconda, Duncan Ferguson, della loro attuale situazione.

EVERTON RIVOLUZIONATO? – Ancelotti starebbe già pensando di cambiare diversi giocatori, non è affatto soddisfatto. La sconfitta di Liverpool non gli è piaciuta. Uno dei primi in lista di uscita è il centrocampista islandese Gylfi Sigurdsson, che è stato uno dei pochi a parlare dopo Anfield, e ad ammettere la delusione sua, della squadra e di tutto lo staff dopo la partita in questione. Ci sono poi Keane, Schneiderlin, Tosun, Walcott e il portiere della nazionale inglese Pickford. Quest’ultimo un po’ a sorpresa. Ancelotti sembra più orientato a dare spazio ai giovani, anzi giovanissimi. Ad esempio, il 18enne Anthony Gordon, per il quale c’è già l’interesse di qualche big (Chelsea su tutti) sarebbe già pronto per esordire nel prossimo turno di campionato, nella partita casalinga di sabato 11 gennaio contro il Brighton.