Everton pronto a cedere Beto: c’è anche il Napoli

L’Everton accetterebbe una, a conto loro, “offerta decente” per vendere Beto nella finestra di trasferimento di gennaio. Anche il Napoli sul calciatore portoghese

Il ventiseienne cadrebbe ancora più in basso nelle gerarchie dell’allenatore dell’Everton quando Armando Broja tornerà in azione dopo lo stop per infortunio. Pertanto, è probabile che l’ex attaccante dell’Udinese venga messo a disposizione per un trasferimento quando si aprirà il mercato di gennaio tra due mesi.

Nel pareggio per 1-1 a Goodison Park contro il Fulham il portoghese è riuscito a segnare il gol del definitivo pareggio, quindi non sembra stia sfigurando particolarmente. Il fatto, però, è che non sono le prestazioni che gli inglesi si aspettavano da lui. Il giocatore ex Udinese sembrava promettere faville, invece potrebbe essere stato uno dei colpi meno efficaci delle ultime gestioni dell’Everton.

Beto segna, però…

L’internazionale della Guinea-Bissau vorrebbe trascorrere gli anni migliori della sua carriera giocando regolarmente invece di scaldare la panchina o peggio, cosa che molto probabilmente avverrà con il ritorno di Broja e Chermiti. I toffees, tolto Calvert-Lewin non sono riusciti a trovare grandi attaccanti negli ultimi anni. Perfino quest’ultimo calciatore citato non ha reso come si sperava, con Romelu Lukaku che è stato uno degli ultimi grandi attaccanti passati dalla sponda blu del Merseyside.

Secondo quanto riportato dall’Athletic il 9 ottobre, la sensazione è che Broja, in prestito dal Chelsea, possa raggiungere grandi traguardi con i Toffees. L’Everton punta fortemente sull’albanese e questo spianerebbe la strada ad un addio di Beto, verso l’Italia. Napoli avvertito, anche se ci sarà da combattere con Juventus e Roma.