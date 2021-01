Everton pronto a riscattare Olsen, Bernard può finire nell’affare con la Roma

L’Everton è soddisfatto del rendimento di Robin Olsen e pensa all’acquisto definitivo. Il portiere è approdato agli ordini di Carlo Ancelotti in prestito dalla Roma nello scorso ottobre e potrebbe restarci, come confermato dal tecnico in conferenza stampa:

“Ci fa piacere averlo qui, è un portiere che ha esperienza, quindi credo che parleremo con lui e l’agente per trovare una soluzione e farlo restare qui in maniera permanente. Può accadere a gennaio o a giugno.

Nelle partite in cui è stato schierato ha fatto bene, era a suo agio, calmo e tranquillo. Penso che dia anche un buon sostegno a Pickford”.

Stando a quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, l’affare tra Roma ed Everton dovrebbe aggirarsi sui 6,5 milioni di euro, con i giallorossi che vorrebbero inserire anche il cartellino di Bernard, pupillo di Fonseca.

L’esterno brasiliano è in scadenza nel 2022 ed è uno dei primi nomi sul taccuino della Roma per il mercato di gennaio, Fonseca ha chiesto rinforzi in avanti e Bernard, conoscendo il modo di giocare del tecnico portoghese, rappresenterebbe il profilo ideale.