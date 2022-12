“Evoluzione pandemia imprevedibile, dobbiamo prepararci”. Incubo Covid, le linee guida del Ministero: dalla mascherina alle aggregazioni di massa

“Sebbene l’evoluzione della pandemia sia allo stato attuale imprevedibile, il nostro Paese deve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute, prima fra tutte l’influenza, e alla possibile circolazione di nuove varianti di SarsCoV2, determinato anche dai comportamenti individuali e dallo stato immunitario della popolazione“, è questo il riassunto dell’ultima circolare del Ministero della Salute italiano dopo l’emergenza Covid-19 che è ritornata in maniera prepotente dopo l’elevato numero di casi e morti in Cina.

Nella nuova circolare ‘Interventi in atto per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23‘, il Ministero indica le linee guida da adottare nel caso in cui il Paese ricadi di nuovo nell’incubo Coronavirus.

Dall’uso delle mascherine allo smart working fino alla riduzione delle aggregazioni di massa. Il nuovo anno rischia quindi di aprirsi come il precedente, con il rischio di una nuova esplosione della pandemia.

Oltre a quanto indicato precedentemente, il Ministero consiglia la ventilazione degli ambienti chiusi e l’intensificazione delle quarte dosi di vaccino contro il Coronavirus, soprattutto per le categorie a rischio.

L’obiettivo è evitare quanto accaduto negli scorsi anni quanto il numero di pazienti Covid ha portato ad intasare le strutture ospedaliere. Rispetto a due anni fa, però, c’è il vaccino a disposizione che dovrebbe in ogni caso garantire maggiore tranquillità.