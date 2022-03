Ex concorrente del GF VIP beccato nudo in un bosco: fermato dalla Polizia

Nei giorni scorsi, l’influencer nonchè ex concorrente del Grande Fratello Vip, Denis Dosio, aveva spaventato i fan confessando loro di essere finito in un “gran casino”. Il 21enne, che su Instagram ha quasi un milione di followers, ha spiegato di essere stato fermato dalla polizia mentre era vicino a un bosco, prima di sparire dai social.

“Ora mi sequestrano il cellulare, non so dirvi se è un addio o un arrivederci. Speriamo nella seconda” aveva riferito Dosio, alimentando il melodramma.

La segnalazione: “Denis Dosio beccato mezzo nudo in un bosco e portato via dalla Polizia”

A svelare cosa sarebbe realmente successo è stato il portale Webboh, che ha ricevuto una soffiata da parte di un testimone. Secondo l’utente – che ha fornito una foto documentando la sua ricostruzione – Denis sarebbe stato beccato in un bosco. Era mezzo nudo e si trovava in compagnia di un altro ragazzo. Nella foto si vede l’influencer con i pantaloni calati. Poco dopo sarebbe arrivata la Polizia che lo ha beccato in flagrante e portato via con una volante.

Denis Dosio stava registrando un nuovo video in un bosco

La ricostruzione del testimone sembrerebbe coincidere con le parole di Dosio. In un secondo momento ha infatti confidato di essere stato portato via dalla Polizia e di non sapere che cosa gli capiterà. A quanto pare il 21enne stava registrando un nuovo contenuto per Onlyfans; piattaforma sulla quale sta riscuotendo un successo assurdo, raggiungendo persino la TOP 0.1% dei content creator con più abbonati, come lui stesso vanta nella sua bio.