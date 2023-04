Ex concorrente di Amici contro Annalisa: “Essere artisti è una cosa difficile. Non seguite le mode per popolarità”

Annalisa Scarrone, meglio conosciuta solamente come Annalisa, sta scalando le classifiche italiane con il nuovo brano Mon Amour. La cantante è sbarcata sul panorama italiano grazie al talent Amici di Maria De Filippi dove si è classificata seconda nell’edizione del 2011 dietro Virginio Simonelli.

Simonelli, infatti, quell’edizione nella categoria canto l’ha vinta ma, pur essendo ex colleghi, sembra che tra i due non corra buon sangue. Recentemente il cantante si è unito alle critiche rivolte ad Annalisa riguardo i suoi brani più recenti.

“Essere Artisti è una cosa difficile e richiede sacrifici, lo capisco. Bisogna considerare la musica una missione, non solo qualcosa che ci fa ‘tanto divertire’. Non seguite le mode a tutti i costi per un po’ di popolarità, ma siate voi stessi e tutto arriva. Questo è il successo” scrive in un Tweet.

Insomma, pur non avendo fatto nomi il riferimento è chiaramente rivolto all’ultima hit di Annalisa che ha tutte le potenzialità per diventare uno dei tormentoni dell’estate 2023. A rispondere, quindi, ci hanno pensato i fan della cantante: “Mi pare che hai tentato di far ballare anche tu, e se fosse diventata virale su TikTok non credo che l’avresti schifato. Quindi lasciamo in pace Annalisa“.

“Fino a prova contraria, si può fare musica impegnata sia musica per divertirsi, l’importante è fare ciò che di vuole senza puntare il dito” oppure “Dov’eri quando Shakerando e Dove si Balla sono state 1 anno in classifica ai primi posti, perché non le avete scritte lo scorso anno queste cose? Quindi chiudiamo le discoteche, perché la musica che fa ballare non è musica, per esempio. Ma cosa dici Virginio, cosa dite!“.