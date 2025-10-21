Si sposa e tutte le sue ex si presentano al matrimonio con l’intento di distruggerlo

A Hendgi, un villaggio cinese in provincia di Yuhan, uno sposo nel giorno delle sue nozze è stato sorpreso dalla presenza di alcune invitate inaspettate.

Tutte le sue ex fidanzate si sono presentate in gruppo con un solo obiettivo: rovinare il matrimonio e la festa.

Le immagini diventate virali sui social hanno immortalato il dolce regalo fatto dalle intruse. Si tratta di un grande striscione, recante una scritta che ha lasciato tutti a bocca aperta:” Siamo le ex fidanzate e oggi vi distruggeremo.”

L’episodio non è certamente passato inosservato. Anzi, tutt’altro. Lo sposo è stato costretto a rilasciare alcune interviste sulla famigerata vicenda.

Le sue parole a “Feidian Video”: “Mi ha imbarazzato molto. Ora mia moglie e la sua famiglia sono arrabbiate con me. Dovete essere fedeli alla vostra ragazza piuttosto che tradirla. Se in futuro lei deciderà di esporre le sue rimostranze, sarete finiti.”

Nonostante il gran danno subito e la relativa umiliazione pubblica, poche persone si sono schiarate a favore dell’uomo. Molti utenti sui social l’hanno preso di mira ed insultato. Altrettanti, invece, hanno consigliato alla neo-sposa di richiedere l’annullamento del matrimonio e scappare il più lontano possibile.