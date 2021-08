Ex Napoli, Bigon e le parole al miele su ADL: “Bisogna fargli una statua”

La maggior parte dei tifosi del Napoli ricorderà sicuramente Riccardo Bigon. Figlio di Albertino, che sulla panchina partenopea vinse lo scudetto nell’89-90, viene tutt’oggi ricordato tra i migliori direttori sportivi della storia recente azzurra.

Con lui il Napoli ha visto molti alti e pochi bassi. Prima con la guida tecnica di Walter Mazzarri, al quale si deve l’ingaggio di Bigon, e poi con quella di Rafa Benitez. L’epilogo del sodalizio tra il direttore sportivo ed il presidente Aurelio De Laurentiis non fu però dei migliori.

Ciò nonostante Riccardo Bigon non ha mai nascosto la sua profonda ammirazione nei confronti del Napoli. E così un paio di anni fa, ai microfoni di Sky Sport, l’attuale direttore sportivo del Bologna disse riguardo a Aurelio De Laurentiis:

“Bisogna fargli una statua per quello che ha costruito al Napoli. E’ passionale, vulcanico, si fa prendere dal momento, ma so che c’è una partita di emotività e una parte di calcolo nel creare attenzione su di lui e spostare pressione per trarre sempre il meglio dai suoi collaboratori. E’ sempre un misto fra impeto e calcolo”.

Un retroscena molto particolare, che certifica la stima degli addetti ai lavori per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Nonostante i rapporti non sempre facili dunque, pare che il patron azzurro sappia come farsi apprezzare per l’operato svolto.