Ex Napoli, Callejon vicinissimo al Villareal: nei prossimi giorni l’annuncio

José Maria Callejon non è più un giocatore del Napoli. Difficilissimo ammetterlo, difficile anche solo scriverlo. Eppure il ragazzo di Mitril è attualmente svincolato ed in cerca di una sistemazione per il prossimo anno. La squadra azzurra ci ha provato fino all’ultimo momento per il rinnovo; a prevalere però, com’è giusto che sia, è stata la volontà del ragazzo.

Volontà del ragazzo indirizzata chiaramente al ritorno in patria. Pensiero fisso nella testa di Callejon che dopo 7 anni stupendi in quel di Napoli ha avvertito il bisogno di tornare a casa tra la sua gente. Con ogni probabilità quindi l’ex Napoli giocherà ne LaLiga e, tra i club spagnoli del massimo campionato, vi è uno che più di tutti è vicino all’acquisto di Calleti.

Si tratta, secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, del Villareal. Dal suo addio al Napoli l’entourage di Callejon ha intessuto fitti contatti con il club spagnolo, considerato la prima scelta per il proseguo della sua carriera calcistica.

La trattativa non dovrebbe avere particolari intoppi, anzi. Callejon vuole il Villareal, il Villareal vuole Callejon. Ovviamente poi il fatto che il calciatore non sia al momento vincolato ad alcun club rende tutto ancora più facile per la squadra interessata al suo acquisto.

Destino scritto dunque. Callejon è pronto ad intraprendere la sua nuova avventura in Spagna con la maglia del sottomarino giallo. Nel campionato iberico l’ala offensiva spagnola incontrerà inoltre il Real Madrid, squadra che lo ha cresciuto e che lo ha lanciato ad alti livelli.