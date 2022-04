Ex Napoli, Cavani potrebbe approdare al Real Madrid: la situazione

Il Real Madrid è tornato a livelli altissimi. Il primo posto in classifica nella Liga pare ormai in cassaforte e la Champions League, con le semifinali da disputare la prossima settimana, è un obiettivo alla portata. Una rinascita in quel di Madrid che non può non annoverare tra i protagonisti Carlo Ancelotti.

Il tecnico italiano, al suo ritorno sulla panchina dei blancos, ci ha messo molto poco a ritrovare la quadra e a far funzionare la squadra madrilena nel migliore dei modi. Ora, per poter continuare la crescita, il Real Madrid si affiderà ovviamente ad un calciomercato di alto livello.

Il top player arriverà probabilmente in attacco, e i nomi sono molti e di spessore. Il sogno è Mbappé, di cui si parla molto, ma molto in voga è anche il nome di Haaland. Si tratta comunque di acquisti super costosi ed anche molto difficili da mandare in porto.

Ecco che allora non mancano alternative che, seppur di livello, risultano meno difficili da acquistare. Su tutti il nome nuovo lanciato nelle ultime ore dalla Spagna è quello di Edinson Cavani, in uscita dal Manchester United.

L’ex Napoli sarebbe molto contento di vestire la camiseta del Real Madrid e di lavorare con Ancelotti, soprattutto per provare a riscattarsi dopo annate non molto semplici con la maglia del Manchester United.