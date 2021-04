Ex Napoli, Cavani può lasciare lo United a fine stagione: i dettagli

In quel di Manchester vi è un calciatore che a Napoli conoscono molto bene, si tratta ovviamente di Edinson Cavani. Il centravanti uruguaiano si è trasferito in Premier League appena la scorsa estate, eppure potrebbe già cambiare aria a fine stagione.

Con i Red Devils l’ex Napoli ha collezionato finora 21 presenze ed 8 gol. Un bottino niente male considerando la sua non titolarità nello scacchiere inglese. Le sue prestazioni hanno convinto il tecnico Solskjaer a chiedere la permanenza del proprio attaccante anche per la prossima stagione.

Permanenza che però, almeno secondo quanto raccontato dal media inglese Mirror, non è così scontata. L’addio del Matador a fine stagione non è da escludere, con Cavani che potrebbe rifiutare il prolungamento contrattuale di un anno per migrare altrove.

E come ovvia conseguenza chissà che quest’estate in quel di Napoli non possa scatenarsi il solito tormentone del ritorno di Cavani, che grazie all’azzurro è diventato il fuoriclasse di adesso. Lo stesso matador infatti non ha mai nascosto la sua profonda ammirazione verso la piazza napoletana, in cui potrebbe anche sognare di chiudere la carriera.

Sia chiaro, solo una suggestione e nulla più. Ma quando si parla di Edinson Cavani e di un suo possibile trasferimento, la mente va subito in Serie A, direzione Napoli. Perché d’altronde, certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano.