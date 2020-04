Ex Napoli, che flop Edu Vargas: ecco dove gioca ora il cileno

“Turboman”, questo il soprannome di Edu Vargas di cui i tifosi del Napoli sicuramente ne ricorderanno le gesta (probabilmente poco volentieri). L’attaccante cileno arrivò a Napoli nel 2012 per una cifra di circa 15 milioni di euro. Un esborso importantissimo, considerato anche che i prezzi di mercato di allora non erano ceri come quelli attuali.

Edu Vargas approdò così a Napoli con altissime aspettative sul proprio conto. L’allenatore dell’epoca Walter Mazzarri ci andò però cauto sin dal principio: “Lo ha preso la società, io non lo conosco”.

Una mossa di mercato da attribuire quindi ad Aurelio De Laurentiis, desideroso di piazzare un colpo alla Lavezzi pescando nel calcio sudamericano. Quella di Turboman al Napoli, e non solo, fu però una carriera fallimentare.

Nessuna rete in Serie A in 19 apparizioni in campionato. Un unico sprazzo in Europa League con la tripletta messa a segno ai danni dell’Aik Solna. Poco, pochissimo, per un giocatore che era considerato un potenziale fenomeno.

Il Napoli decide così di cederlo in prestito dopo appena un anno, cessione che diventa definitiva ben 3 anni dopo, quando Edu Vargas si trasferisce a titolo definitivo all’Hoffeneim. Ora il cileno, ormai 30enne, gioca nel Tigres UANL, in Messico.

Con i messicani “Turboman” ha collezionato finora 22 gol in 91 partite. Nessuna redenzione quindi per il centravanti cileno che non si è mai affermato a buoni livelli, anzi. La sua carriera è andata inesorabilmente scemando.

L’unica eccezione, per molti versi strana, nella carriera di Edu Vargas è la parentesi in nazionale. Con il Cile infatti l’ex Napoli ha sempre fatto molto bene, diventandone il miglior marcatore della storia con ben 38 gol in 90 apparizioni.