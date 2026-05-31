Il Fenerbahce sarebbe pronto a tentare il grande colpo per portare Antonio Conte in Turchia. Dopo l’addio al Napoli, il tecnico salentino è finito nel mirino del club di Istanbul, deciso a costruire una squadra capace di dominare in patria e competere ad alti livelli anche nelle competizioni europee.

Nonostante l’importante corteggiamento, il sogno dell’ex allenatore azzurro resterebbe quello di guidare una Nazionale. Conte non ha mai nascosto il fascino esercitato dalle competizioni internazionali e sarebbe intenzionato a valutare con grande attenzione ogni opportunità prima di prendere una decisione.

Il Fenerbahce, tuttavia, non avrebbe alcuna intenzione di arrendersi. Il club turco sarebbe pronto a presentare un progetto tecnico molto ambizioso, garantendo all’allenatore ampi margini di manovra sul mercato e nella gestione della squadra.

A frenare l’operazione sarebbe soprattutto la questione economica e la scarsa convinzione del tecnico verso la destinazione. Proprio per questo motivo Antonio Conte avrebbe avanzato una richiesta molto elevata, superiore ai 15 milioni di euro a stagione. Una cifra che il Fenerbahce starebbe valutando attentamente.