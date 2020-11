Ex Napoli, Francesconi: “Ora faccio il magazziniere. Mi sono sempre fatto il mazzo”

Gianluca Francesconi, ex Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del programma televisivo RAI “Il nostro Capitale Umano – Viaggio nell’Italia che trova lavoro”. Con gli azzurri l’ex calciatore ha collezionato 8 presenze e vinto una Supercoppa Italiana. Ecco le sue parole.

“Ciao ho 49 anni, sono di Roma e vivo in provincia di Reggio Emilia. Sono un operaio e

consulente sportivo. Mio padre era un carabiniere del ’29, era molto rigido. Esigeva un

comportamento corretto, l’educazione era la prima cosa. Quand’ero piccolo volevo fare il calciatore, sognavo di arrivare in Serie A: ci sono riuscito, grazie a Dio.”

“Ho avuto la fortuna di far parte di un settore giovanile, dove facevi tutto con estremo rispetto e rigore. A 19 anni sono andato a Napoli, in prestito. Sono partito in ritiro in Prima squadra, quando c’era Maradona: hanno creduto in me e mi hanno fatto esordire in Serie A.”

“La mia prima partita è stata a Napoli contro il Bologna, l’impatto fu devastante: vedi 160mila occhi e anime che ti guardano! La Reggiana poi mi ha venduto alla Juventus, facendo ‘fuori’ il Napoli. Ho trovato moglie, ho due bellissime figlie. Finì il mio ciclo, potevo continuare andando al Sud. Ma ho pensato alla vita delle mie figlie e non mi sono voluto trasferire.“

“Ho cominciato ad allenare qui i piccolini. Mi sono messo in discussione: ho letto un annuncio su internet come operaio. Mi hanno detto: ‘Ti devi fare il mazzo’, io risposi: ‘L’ho sempre fatto, non è un problema’!“. Mi piace la dinamicità, il gioco di squadra, il rispetto che si crea tra di noi e in più la velocità di come si fanno le cose.”

“Quando arrivano i tir, li vado a prendere: li scarico, e li smisto in base ai Paesi. E poi vado a portarlo nel reparto del Paese di destinazione. La voglia di conoscermi e vedere dove posso arrivare è stimolante, per questo ho deciso di cambiare. Fare più cose riempie, e cresci. E’ bello avere alternative, sono ambizioso e voglio conoscere“.