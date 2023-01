Ex Napoli, Giaccherini: “Se sottovalutano l’Eintracht Francoforte rischiano di uscire dalla Champions”

Ai microfoni di Radio CrC è intervenuto l’ex calciatore di Juventus e Napoli, Emanuele Giaccherini. L’ex attaccante ha parlato della squadra di Luciano Spalletti e dei prossimi impegni che vedranno gli azzurri affrontare l’Eintracht Francoforte nella partita di Champions League.

“Per il Napoli la partita di Champions League contro l’Eintracht non sarà una passeggiata, sarà una gara difficile. Il calcio europeo, rispetto a quello italiano, è avanti. Non bisogna sottovalutare i tedeschi, bisogna guadare partita per partita. Se sbagli la gara rischi di uscire dalla competizione“.

“Io non credo che il Napoli vincerà lo scudetto a febbraio, ci sono tante partite ancora da giocare. Il Napoli sembra imbattibile, ma ci sono delle fasi nel campionato che possono cambiare gli equilibri: i prossimi due mesi sono decisivi“.

L’ex attaccante del Napoli ha quindi messo in guardia gli uomini di Spalletti in vista della prossima partita di Champions League. Per l’opinionista non bisogna sottovalutare gli avversari o si rischia di fare una figuraccia uscendo dalla massima competizione europea.

Emanuele Giaccherini ha infine dichiarato: “Mario Rui non mi stupisce, ho giocato con lui per più di un anno e ha sempre avuto una qualità tecnica incredibile. In quel momento c’era Ghoulam che stava benissimo ed era il titolare. Mario Rui sta crescendo tantissimo e ieri ha fatto un passaggio da trequartista, non da terzino“.