Ex Napoli, Hamsik attaccato dai media cinesi: “Non attacca e non difende!”

Le giocate di Marek Hamsik rimarranno probabilmente per sempre nei cuori dei tifosi del Napoli che tanto lo hanno amato alle pendici del Vesuvio mentre indossava la fascia da capitano del club azzurro. Memorabili i suoi gol, le sue giocate, le sue geometrie a centrocampo ed il suo modo unico di vedere il calcio.

Poco memorabile sembra essere invece l’attuale parentesi calcistica che il giocatore slovacco sta vivendo nel campionato cinese. Le prestazione dell’ex capitano del Napoli sono infatti molto al di sotto delle aspettative e molti media stanno sottolineando la situazione.

A tale proposito, ecco quanto scritto ad esempio su Twitter dalla pagina Dalian Pro, portale specializzato in tutto ciò che riguarda il Dalian.

“Alcuni media cinesi accusano le performance di Marek Hamisk di non essere sufficienti. Non solo in fase offensiva, ma sta facendo male anche in fase difensiva, creando non pochi problemi nella manovra difensiva dei centrocampisti”.

Un periodo non molto luminoso quindi per Marek Hamsik, che probabilmente si aspettava di riuscire a fare la differenza con il minimo sforzo nel campionato orientale. Chissà che forse all’ex capitano del Napoli non sia venuta un po’ di nostalgia del calcio europeo, lasciato anzitempo per provare una nuova esperienza in Cina.