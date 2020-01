Ex Napoli – Hamsik, preoccupato dal coronavirus, ritorna momentaneamente in Slovacchia

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli che ha lasciato la propria squadra per trasferirsi in Cina, ora sta vivendo con preoccupazione la situazione riguardante il coronavirus. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte nella giornata odierna infatti, il centrocampista slovacco ha già fatto ritorno in patria.

A confermare la notizia ci ha pensato lo stesso padre del calciatore, che ha affermato: “i compagni di Marek al momento sono ancora sotto osservazione, lui non ha avuto problemi a tornare. Doveva partire per il ritiro mercoledì ma il club ha spostato la partenza a sabato proprio per i controlli”.

Soggiorno slovacco quindi per l’ex capitano del Napoli, che si è preso qualche periodo di tempo nella sua terra natia per far calmare un po’ le acque. Nulla di preoccupante comunque. Il ricongiungimento con la squadra cinese del Dalian avverrà con molte probabilità durante il ritiro in terra spagnola, in preparazione alla nuova stagione sportiva.

Qualche dubbio rimane comunque sulla data dell’inizio del campionato, la quale potrebbe slittare di qualche giorno proprio per paura dell’epidemia che si sta espandendo. Ovviamente è presto per fare previsioni e si spera, non solo per il mondo calcistico, che l’emergenza rientri al più presto possibile.