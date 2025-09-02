martedì, Settembre 2, 2025
Ex Napoli, solo pochi minuti ed un errore decisivo in marcatura per Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid continua a faticare in campionato, dimostrando un avvio tutt’altro che brillante. Dopo tre turni, la squadra non è ancora riuscita a conquistare una vittoria, collezionando soltanto pareggi che hanno alimentato dubbi e tensioni. Anche contro l’Alavés è arrivato un risultato deludente.

In questo contesto si inserisce anche la situazione di Giacomo Raspadori, che non sta trovando lo spazio desiderato. L’attaccante italiano è stato gettato nella mischia soltanto nei minuti finali, troppo poco per incidere o dimostrare il proprio valore. La scelta tecnica, che si ripete con frequenza, rischia di ridurre progressivamente il suo ruolo a semplice comparsa.

GIACOMO RASPADORI, SOLO POCHI MINUTI CON L’ATLETICO MADRID: L’EX CALCIATORE DEL NAPOLI NON STA ATTRAVERSANDO UN BUON MOMENTO (COSI’ COME LA SUA NUOVA SQUADRA)

Il quadro generale, dunque, vede un Atletico in crisi di identità e un giocatore come Raspadori relegato ai margini. Senza un cambio di rotta, sia la squadra che l’ex Napoli rischiano di vivere una stagione al di sotto delle aspettative. L’obiettivo di Raspadori è avere maggiore minutaggio ma, al momento, la situazione non è cambiata rispetto a qualche mese fa. Già nella prima partita, un suo errore in marcatura ha portato al vantaggio avversario.

Ovviamente Raspadori è abituato a situazioni di difficoltà e sicuramente un cambio di Nazione, dopo anni nel campionato italiano, non è facile e saprà già mettersi in mostra nelle prossime uscite stagionali.

