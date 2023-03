Ex Napoli, Maksimovic rivela i retroscena del suo addio al Napoli: “Il mio agente litigò con De Laurentiis”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli, Nikola Maksimovic. Ad un anno di distanza circa dal suo addio alla maglia azzurra, il difensore ha voluto rivelare i retroscena della sua partenza e del mancato rinnovo con la SSC Napoli: “Non ho rinnovato per un problema di commissioni. Avevo trovato l’accordo in un pranzo con Giuntoli e Pompilio, ci concedemmo anche un brindisi in quella occasione. Era fatta“.

“Poi due giorni dopo il presidente e il mio procuratore litigarono per la commissione. Un grande dispiacere, io volevo restare. Era ottobre 2020, il giorno dopo la trasferta sul campo della Real Sociedad. Io, Giuntoli e Pompilio pranzammo insieme, fotografai anche quell’accordo: era un contratto di cinque anni con opzione. Prima di venire a parlare con me loro avevano senza dubbio parlato col presidente, era un accordo fattibile“.

“Due giorni dopo Giuntoli mi chiama e mi dice: ‘Non possiamo fare più nulla, il presidente si è incazzato col tuo procuratore’. Gli risposi: ‘E io cosa posso fare?’ Lui replicò: ‘Nulla, aspettiamo e vediamo“.

Maksimovic, infine, ha dichiarato che con De Laurentiis le commissioni sono sempre state un affare delicato.