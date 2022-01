Ex Napoli, Milik: che svalutazione! Ecco quanto vale oggi

Prima dell’arrivo di Victor Osimhen, il centravanti del Napoli era Arkadiusz Milik. Arrivato in quel di Napoli nel 2016 per circa 32 milioni di euro, il centravanti polacco ha provato, con risultati spesso alterni, a non far rimpiangere Gonzalo Higuain.

Ovviamente si trattava di un compito arduo, che però in alcuni periodi è sembrato alla portata dell’ex Ajax. Purtroppo però, complici alcuni infortuni gravi, Arkadiusz Milik non è mai potuto brillare al massimo in quel di Napoli.

E l’epilogo tra il centravanti polacco ed il club partenopeo non è stato certo dei migliori. Dopo aver rifiutato tutte le proposte di rinnovo, ma anche le squadre a lui interessate nell’estate del 2020, Milik decise di rimanere a scadenza di contratto.

Stizzito dal comportamento del calciatore, il Napoli decise di conseguenza di metterlo fuori rosa. Una rottura insanabile, culminata nella cessione a gennaio al Marsiglia per 13 milioni di euro più bonus. Con il senno di poi, il trasferimento di Milik in terra francese può essere considerato un capolavoro di Cristiano Giuntoli.

Appena sei mesi dopo infatti, il Napoli non avrebbe potuto trarre nulla dall’addio di Milik. Inoltre il valore dell’attaccante polacco è calato a picco. Dai 40 milioni di euro registratisi nel 2019 agli appena 14 milioni di euro attuali, stando a Transfermarkt. D’altronde i suoi numeri parlano chiaro: appena 1 gol in campionato in 10 presenze, con una titolarità non proprio saldissima.