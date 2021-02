Ex Napoli, Milik potrebbe tornare in Serie A a fine stagione: i dettagli

Arkadiusz Milik, dopo una lunghissima telenovela consumatasi in quel di Napoli, è da gennaio un calciatore del Marsiglia. Prima dell’approdo in Francia, l’attaccante polacco è stato a lungo corteggiato prima dalla Juventus e poi dalla Roma, non riuscendosi però ad accordare definitivamente con alcun club italiano.

Quella di Marsiglia è sembrata però una destinazione di seconda scelta per l’attaccante ex Napoli, che in cuor suo spera di tornare in una big di Serie A. A favorire tale volontà infatti, come raccontato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, vi è una clausola rescissoria di appena 12 milioni che pende su Arkadiusz Milik.

Una cifra irrisoria, considerando l’effettivo valore del centravanti polacco. Tale clausola consentirebbe così ai club interessati di avallare il dialogo con il club francese e di trattare direttamente con il calciatore. Facile dunque pensare a un ritorno di fiamma nella prossima estate di Juve o Roma, con Milik che accetterebbe molto volentieri l’eventuale corteggiamento.

In tal caso rimarrebbe in un certo senso beffato Aurelio De Laurentiis, che aveva provato in tutti i modi a convincere il calciatore ed il club francese a non inserire la clausola rescissoria. Il timore del presidente è appunto quello di ritrovarsi Milik nuovamente in Serie A, questa volta però da avversario.

Lo stesso timore ha fatto sì che il patron azzurro non prendesse minimamente in considerazione le offerte recapitategli dalla Juventus prima in estate e poi in inverno, al fine di non rinforzare una diretta concorrente agli obiettivi principali della stagione.