Ex Napoli, Pepe Reina vorrebbe tornare in azzurro da allenatore

A scrivere della suggestiva ipotesi ci ha pensato nelle ultime ore Repubblica: secondo il quotidiano italiano a Pepe Reina piacerebbe tantissimo tornare in quel di Napoli da allenatore una volta appesi i guanti al chiodo. Del retroscena si è parlato molto soprattutto alla vigilia del match tra Lazio e Napoli che ha visto il portiere spagnolo affrontare così la sua ex squadra.

Quello tra Pepe Reina e Napoli è stato un rapporto d’amore viscerale, soprattutto considerando la relazione con il popolo partenopeo. Analizzando invece il rapporto avuto con la società, non mancano di certo alcuni dissidi.

Negli ultimi mesi d’esperienza azzurra infatti la relazione tra Reina e Aurelio De Laurentiis non è stata delle migliori, con lo spagnolo che si è svincolato dal Napoli in scadenza di contratto. Le strade così si divisero; il futuro però, come detto, potrebbe farle rincontrare.

Sì perché nei piani di Pepe Reina vi è un futuro da allenatore ed ovviamente la piazza azzurra sarebbe destinazione a lui graditissima. Ovviamente ora il portiere spagnolo pensa solo al suo presente, dove la Lazio è la sua squadra attuale.

In sottofondo però c’è sempre quell’amore reciproco che lo lega al Napoli ed a Napoli. Chissà che un giorno non molto lontano Reina ed i napoletani possano rincontrarsi per scrivere insieme un nuovo pezzo di storia recente azzurra.