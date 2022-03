Ex Napoli, Robert Jarni: “De Laurentiis venderà il club. Scudetto? Corsa a tre”

Robert Jarni, ex calciatore che in carriera ha militato anche tra le fila di Napoli e Udinese, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni dell’emittente radiofonica ‘1 Station Radio‘, durante la trasmissione sportiva ‘1 Football Club’. Tra le varie dichiarazioni ovviamente, non potevano mancare commenti sul Napoli. Ecco le sue parole.

Sei stato anche al Bari in carriera, ora gestito da de Laurentiis. Ci sono analogie tra Napoli e Bari?

“Ci sono delle similitudini ma, devo dire che è leggermente diverso. De Laurentiis venderà il Napoli e terrà il Bari? Credo di sì, facciamo una scommessa?”.

Il Napoli cerca un terzino sinistro. Hai un nome da proporre?

“Negli ultimi giorni si parla molto di Borna Sosa, che gioca in Germania. E’ ancora giovane ma ha una grande carriera davanti a lui”.

Tanti fondi entrano nel calcio. La figura del presidente ‘alla De Laurentiis’ non è più adeguata nel calcio moderno?

“Sembra una domanda facile ma non lo è. Credo che il Covid abbia cambiato molto, non si fanno tanti trasferimenti. Solo il Real Madrid dà l’idea di voler fare acquisti importanti. Non saprei onestamente. Fare acquisti di livello importante ora è molto difficile. Tutti i club hanno problemi; speriamo finisca presto la pandemia e si torni davvero a fare calcio”.

Ancelotti conferma la sua grande carriera anche al Real. Perché non ha funzionato a Napoli?

“Bella domanda ed è facile rispondere: lui è stato in vari club e ha fatto sempre molto bene, solo a Napoli non ha avuto successo. Probabilmente ci sono stati problemi con la dirigenza ed il presidente che non lo hanno capito, ma la sua carriera resta importante”.

9 partite alla fine (10 per l’Inter). Chi vince lo scudetto?

“Difficile da dire adesso: quando vedo le partite in Italia, credo che la spunterà chi segnerà di più in queste ultime giornate. Milan, Inter e Napoli sono tutte sullo stesso piano. Juventus? Troppi alti e bassi quest’anno, mi sembra difficile possa vincere”.