Ex Napoli, senti Jorginho: “Con Benitez l’errore più grande della mia carriera”

Nell’ultimo periodo Jorge Luis Frello, più comunemente noto come Jorginho, ha fatto parlare molto di sé, sia in positivo che in negativo. Innanzitutto il suo nome è da tempo accostato al pallone d’oro per la strepitosa stagione individuale e di club che lo ha visto vincere praticamente qualsiasi cosa sia con il Chelsea che con l’Italia di Mancini.

In secondo luogo, più recentemente, le sue prestazioni sono state finora purtroppo un po’ opache durante le qualificazioni per il prossimo Mondiale. In particolare molto pesanti risultano i suoi recenti errori dagli undici metri, che sono costati 4 punti all’Italia.

Dopo aver fatto parlare sempre e solo il campo comunque, Jorginho nelle ultime ore ha rilasciato una lunga intervista alla redazione di France Football. Tantissimi i temi trattati, e tra le sue parole non poteva mancare un commento sull’esperienza al Napoli, club in cui si è consacrato tra i più grandi al mondo. Ecco le sue parole ed un particolare retroscena a riguardo.

“A Napoli è stato favoloso. Non è Italia, è un altro Paese. Non so se esista la stessa passione per il calcio altrove. Ho adorato quella città e quella squadra. Dopo sei mesi lì avevo iniziato a impormi, ma commisi l’errore più grande della mia carriera“.

“Andai in vacanza in Islanda e in Brasile e mi fermai per 30 giorni. Al mio ritorno ho preso a infortunarmi e ho perso il mio posto. Benitez aveva ragione a scartarmi, oggi non rifarei mai quell’errore”.