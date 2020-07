Ex Napoli, Vinicius Morais vince il titolo di capocannoniere con il Benfica

Carlos Vinicius Morais, meglio noto ai più come Vinicius, si è aggiudicato il titolo di capocannoniere della Primeria Liga mettendo a segno 18 gol tra le fila del Benfica. Nel medesimo campionato anche Pizzi e Taremi hanno siglato lo stesso numero di marcature ma è stato l’ex Napoli a trionfare avendo collezionato meno minuti rispetto agli altri contendenti.

Una notizia interessante e non banale, soprattutto in questo periodo in cui il Napoli sta ricercando assiduamente un centravanti sul mercato. Pensare infatti che l’attaccante brasiliano in questione non abbia mai avuto una chance in maglia azzurra lascia un po’ l’amaro in bocca.

Certo è che il ritorno economico dell’operazione per il Napoli è stato notevole: Vinicius sbarcò in terra partenopea nel 2018 per una somma molto esigua, appena 2 anni dopo è poi stato venduto a titolo definitivo al Benfica per circa 17 milioni di euro. Nel tramite, i prestiti al Rio Ave ed al Monaco.

Non si sa come sarebbe potuta andare tra l’attuale centravanti del Benfica e la sua ex squadra azzurra, intanto il giovane brasiliano, ora 25enne, si gode il momento e pensa al futuro che lo attende.

Le sue prestazioni e soprattutto i suoi gol stanno infatti stuzzicando parecchi club. La sua permanenza nel campionato portoghese non è più così scontata ed anche il Benfica potrebbe giovare una notevole plusvalenza con l’eventuale cessione.