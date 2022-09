EXTRA MillionDAY: come funziona la nuova opzione di gioco

Il 2022 si è aperto con delle belle novità per gli appassionati del MillionDAY, il gioco di sorte parente del Lotto che sta spopolando in Italia. Il 16 marzo infatti ha fatto il suo esordio EXTRA MillionDAY, ossia l’opzione di gioco aggiuntiva che si può selezionare in modo del tutto facoltativo durante la compilazione della propria schedina. Vediamo allora nel dettaglio come funziona questa interessante novità e tutte le informazioni su MillionDAY EXTRA da conoscere.

EXTRA MillionDAY: di cosa si tratta

EXTRA MillionDAY è una nuova opzione di gioco facoltativa, che ha fatto il suo esordio il 16 marzo 2022 e rappresenta dunque una vera e propria novità per gli appassionati. Il primo sorteggio ufficiale di EXTRA, avvenuto appunto il 16 marzo 2022, ha decretato i numeri 12, 30, 35, 37 e 50 vincenti e ha offerto la possibilità ai giocatori di aumentare le proprie chance di portare a casa un premio ricco.

Nel concreto, l’opzione di gioco è disponibile sia nella versione cartacea tradizionale del gioco che in quella virtuale e dunque online. Per selezionarla, è sufficiente spuntare la casella corrispondente. Ma in cosa consiste nel dettaglio EXTRA MillionDAY? In sostanza, selezionando tale opzione aggiuntiva si partecipa ad una seconda estrazione di 5 numeri, che vengono sorteggiati tra i 50 rimanenti. È importante specificare che si tratta di un’estrazione del tutto indipendente, dunque un’eventuale vincita a EXTRA MillionDAY può essere sommata a quella ottenuta con la giocata base.

EXTRA MillionDAY: quanto costa l’opzione di gioco aggiuntiva e quanto si vince

Selezionando l’opzione aggiuntiva EXTRA MillionDAY si spende 1€: è questo il costo, che va naturalmente ad aggiungersi all’importo della giocata tradizionale. Bisogna tuttavia considerare che il prezzo totale della schedina aumenta nel caso di giocate plurime o sistemiche.

Per quanto riguarda invece i premi, come abbiamo già accennato le vincite di EXTRA MillionDAY si sommano a quelle del MillionDAY base. Se dunque si indovinano 2 numeri con giocata singola + EXTRA si vincono 4€, con 3 numeri 100€, con 4 numeri 1.000€ e se infine si riescono ad azzeccare tutti e 5 i numeri la vincita ammonta a 100.000€.

L’opzione di gioco aggiuntiva MillionDAY EXTRA permette in sostanza di aumentare potenzialmente l’importo dei premi associati ad un’unica schedina.

EXTRA MillionDAY: dove verificare la vincita

Le estrazioni dei numeri di EXTRA MillionDAY avvengono immediatamente dopo i sorteggi del gioco base e dunque tutti i giorni alle 20:30 circa. Per verificare la propria vincita è dunque sufficiente andare a vedere quali sono stati i numeri estratti della giornata, rivolgendosi alle ricevitorie autorizzate, visitando il portale ufficiale online oppure controllando sull’applicazione per smartphone My Lotteries.

L’estrazione di EXTRA MillionDAY è riportata anche sul portale ADM, insieme a quella del gioco base. Controllare se si è vinto qualche premio è dunque decisamente semplice: i canali ai quali è possibile attingere sono molteplici, specialmente online. L’importante è verificare che i numeri estratti siano quelli della giornata in cui si è giocata la schedina.