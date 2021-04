Ezequiel Lavezzi, la bufera alle parole di Natalia Borges: “Niente più violenza contro le donne”

A finire al centro della bufera mediatica sono stati Ezequiel Lavezzi e la sua (ex?) fidanzata Natalia Borges. A far scatenare la polemica sono state le parole che la modella brasiliana ha condiviso su Instagram. Dichiarazioni forti che hanno portato gli utenti dei social e non a

“Niente più violenza contro le donne” – La storia tra la modella e l’ex calciatore del Napoli è iniziata un anno fa. La coppia ha infatti trascorso un lussuoso lockdown ai Caraibi, non lasciando presagire alcuna rottura. Per questo le mosse social della Borgers sono giunte come un fulmine a ciel sereno.

Natalia ha tolto dal suo account Instagram tutte le foto che la ritraevano al fianco di Lavezzi, non dando una vera e chiara spiegazione sul perché di tale gesto. A scatenare la polemica, però, è stato il messaggio che la modella ha lasciato sui social: “Niente più violenza contro le donne. Prima di ammirare una persona, assicurati che questa persona sia ammirevole”.

Davanti a queste parole, la giornalista María Pía Shaw ha voluto scoprire di più. Riguardo la love-story con l’ex attaccante del Napoli, la modella ne ha confermata la fine. Sulle frasi riguardanti la violenza sulle donne, però, Natalia non è stata chiara:

“Sì, è vero, ho rotto con il Pocho. È una situazione molto delicata e vorrei raccontare la mia storia solo per avvisare altre donne che potrebbero aver vissuto la stessa cosa che ho passato io. Non ho intenzione di rovinare l’immagine del Pocho, non sono così. Ora non ne voglio parlare. Grazie per averlo rispettato. So che parleranno, chiedo solo rispetto È un argomento delicato e quando mi sentirò pronta parlerò. Userò quello che mi è successo per aiutare altre donne. Grazie di tutto”.

Che cos’è successo realmente con Ezequiel Lavezzi? È questa la domanda che in molti si stanno ponendo. Ad interessarsi al caso non sono stati solo gli amanti del gossip, ma anche alcune associazioni contro la violenza sulle donne che hanno chiesto approfondimenti.