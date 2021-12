Eziolino Capuano: “Fossi nel Napoli, prenderei subito Parisi”

Eziolino Capuano, allenatore del Messina, ha rilasciato nelle ultime ore un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Oggetto delle sue parole è stato l’imminente impegno di campionato del Napoli contro l’Empoli.

“L’Empoli è una società organizzatissima, la vera sorpresa di questo campionato di massima serie. Giocano un grande calcio, hanno calciatori interessantissimi. Devo dire che sarà una brutta gatta da pelare domani sfidare i toscani”.

“Parliamo di una squadra che fa un grande calcio storicamente, a prescindere dagli interpreti. Non sarà facile per il Napoli. Sarà una partita molto importante contro gli azzurri allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta”.

Infine, interessanti sono state anche le parole di Capuano su Fabiano Parisi, talento emergente dell’Empoli. Secondo il tecnico, il terzino dell’Empoli e pronto al salto di qualità e per tale motivo il Napoli dovrebbe prenderlo subito. Non è difficile immaginare in estate una sorta di mini-asta per aggiudicarsi le sue prestazioni sportive.

“Parisi? Adesso è facilissimo parlare di questo calciatore, sono stato il primo a parlarne un po’ di tempo fa. E’ un talento straordinario, fossi nel Napoli lo prenderei subito. Ma lo consiglio a tutti i top club non solo alla squadra partenopea. E’ devastante negli ultimi trenta metri, un calciatore propositivo, da acquistare”.