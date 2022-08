Fabian oggetto dei desideri del PSG

Nelle ultime ore c’è stato un grosso avvicinamento da parte del Paris Saint-Germain al centrocampista azzurro Fabian Ruiz. Lo spagnolo è finito nella lista dei desideri della società francese che sembra voler fare sul serio. Ora occhio alla società partenopea che prima deve trovare l’accordo con i parigini e poi deve cercare un centrocampista che rimpiazzi l’ex Betis.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di come gli azzurri abbiano già individuato due probabili centrocampisti per sostituire Fabian Ruiz. Ecco cosa ha scritto il quotidiano sportivo: “Gli ultimi sviluppi su Fabian Ruiz, in partenza verso il Paris Saint-Germain, impongono di cercare subito anche un centrocampista: occhi su Barak del Verona, vecchio pallino, e Lo Celso, in uscita dal Tottenham.”

Il Napoli per cedere Fabian al Paris vuole 30 milioni di euro. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza a Giugno 2023 proprio per questo motivo riuscire a venderlo ora non dispiacerebbe alla società partenopea. Il presidente Al-Khelaifi ha offerto nelle ultime ore al Napoli 25 milioni di parte fissa più bonus, una cifra che potrebbe accontentare il presidente De Laurentis.

Poi il giornale si sofferma anche su una possibile trattativa con Navas: “La trattativa avviata con i campioni di Francia può facilitare anche la scelta del portiere: in forte ascesa appare dunque la candidatura di Keylor Navas, in partenza da Parigi, rispetto a Kepa del Chelsea.”

L’unico problema di Navas è il suo ingaggio troppo alto per le casse del Napoli. Per il portiere costaricano ci vorrebbe un contributo importante da parte dei parigini. Per agevolare la situazione si potrebbe fare un contratto biennale al portiere del PSG per far scattare il decreto crescita con dei benefici fiscali per la società partenopea.