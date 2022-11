Fabian Rieder, nuovo obiettivo per la Roma

Tiago Pinto starebbe pensando di portare Fabian Rieder dello Young Boys nella capitale. Mourinho avrebbe dato il suo consenso al calciatore

Il nuovo profilo per il centrocampo giallorosso è giovanissimo e arriva dalla Svizzera. Nato a Berna, Fabian Rieder inizia a muovere i primi passi nel calcio con le giovanili del Solothurn. Poi il passaggio allo Young Boys, squadra con cui poi ha fatto tutta la trafila fino alla prima squadra.

Il classe 2002 ad oggi è tra i titolarissimi degli svizzeri, tanto da aver già collezionato 21 presenze 3 gol e 6 assist tra tutte le competizioni. Purtroppo i suoi non sono riusciti a superare la fase preliminare della Conference League, si sono fermati contro l’Anderlecht, ma resta comunque una buoan stagione la sua.

La Roma ci pensa concretamente

Il calciatore è valutato circa 10 milioni di euro dagli svizzeri, forti di un contratto in scadenza nel 2025. Distanza ancora lunghissima, a livello temporale, per far sì che i giallorossi possano pensare di ridurre di tanto il prezzo.

I rapporti tra le due società sono neutrali, con questo che sarebbe il primo trasferimento di sempre tra le due squadre. La Roma punterebbe fortemente al calciatore, che sotto la gestione di Wicky sta trovando parecchio minutaggio.

La Roma punta ad inserire un centrocampista a poco per evitare di dover spendere troppo durante il mercato di gennaio. Wijnaldum non sembra possa offrire garanzie e Rieder potrebbe essere il profilo giusto per far rifiatare qualcuno a centrocampo. Il giocatore è prettamente offensivo, anche se ha mostrato di saper fare qualcosina anche a livello difensivo.