Fabian Ruiz, alla lista di pretendenti si aggiungono altre due big: ecco chi sono

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della nazionale spagnola, non ha ancora rinnovato il suo contratto che scadrà l’estate dell’anno prossimo. Il club azzurro proverà a mettere sul piatto una strategia per trattenerlo essendo un elemento importante per la squadra. Tuttavia, il giocatore si sta guardando intorno e desidera andare via.

Rifiuto Newcastle

Il giocatore ha rifiutato una proposta molto importante da parte del Newcastle, disposto a pagarlo 40 milioni di euro per il suo cartellino. Tuttavia, Ruiz ha declinato l’offerta a causa della situazione complessa in classifica che sta vivendo il club. Infatti, Fabian sta attendendo che si facciano avanti altre squadre almeno in estate per guardarsi intorno.

La strategia del Real Madrid

Secondo quanto riporta El Chiringuito, molto vicino alle vicende del Real Madrid, l’idea del club sarebbe quella di pagare per Fabian Ruiz ma mettere sul piatto anche Luka Jovic e Dani Ceballos. L’obiettivo, infatti, è quello di limare il prezzo del centrocampista del Napoli.

Carlo Ancelotti desidera ardentemente Fabian poiché fu proprio lui a portarlo a Napoli quando arrivò in panchina nell’estate 2018 per sostituire Maurizio Sarri. Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis non lo farà partire così facilmente: il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 e la valutazione del club resta altissima.

Non solo Real, si aggiungono altre due big!

Secondo il portale spagnolo Ok Diario, pare che altre due big si siano aggiunte alla lista di pretendenti del centrocampista spagnolo. Paris Saint Germain e Liverpool sarebbero interessate all’acquisto di Fabian poiché intenzionate a fare un restyling a centrocampo in estate.